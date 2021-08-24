В Киеве проходит военный парад в честь 30-летия независимости Украины . Маршем про Крещатику прошли солдаты США и других стран НАТО . Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости, опубликовавший соответствующее видео.

24 августа на Украине отмечается 30-летняя годовщина независимости, в связи с чем на главной улице страны был организован военный парад, в котором принимают участие 4 тысячи украинских военнослужащих, а также военные из более чем 30 стран мира. Кроме того, в торжественном мероприятии примет участие авиация стран НАТО.