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Солдаты США и других стран НАТО прошли маршем в Киеве. Видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Киеве проходит военный парад в честь 30-летия независимости Украины. Маршем про Крещатику прошли солдаты США и других стран НАТО. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости, опубликовавший соответствующее видео.

24 августа на Украине отмечается 30-летняя годовщина независимости, в связи с чем на главной улице страны был организован военный парад, в котором принимают участие 4 тысячи украинских военнослужащих, а также военные из более чем 30 стран мира. Кроме того, в торжественном мероприятии примет участие авиация стран НАТО.

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