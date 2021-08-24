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Концерн "Вега" разработал носимую станцию "Лютик-Н", ослепляющую противника

Газета.Ruиещё 5
1 час назад

Носимая станция визуально-оптических помех «Лютик-Н», ослепляющая противника, прошла заводские испытания и готова к опытной эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева.

"Вега" разработала ослепляющее противника устройство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как рассказал Михеев, принцип работы устройства основан на модуляции яркости светового излучения, что создает эффект временного ослепления. Дальность действия станции — 100 м. «Лютик-Н» крепится на шлемы, противоударные или бронированные щиты и может применяться для проведения спецопераций. Отмечается, что устройство можно использовать в прожекторном режиме для освещения затемненных участков.

«Мы планируем, что этим продуктом заинтересуются силовые ведомства, и готовы выпускать до 20 тысяч станций в год», — подчеркнул Михеев.

Ранее сообщалось, что на международном форуме «Армия-2021» представили модернизированный комплекс скрытого досмотра, который позволяет определить наличие запрещенных веществ, опасных предметов, а также эмоции человека.

Армия,Концерн "Вега",
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