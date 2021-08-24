"Вега" разработала ослепляющее противника устройство

Носимая станция визуально-оптических помех «Лютик-Н», ослепляющая противника, прошла заводские испытания и готова к опытной эксплуатации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора концерна «Вега» Вячеслава Михеева.

Как рассказал Михеев, принцип работы устройства основан на модуляции яркости светового излучения, что создает эффект временного ослепления. Дальность действия станции — 100 м. «Лютик-Н» крепится на шлемы, противоударные или бронированные щиты и может применяться для проведения спецопераций. Отмечается, что устройство можно использовать в прожекторном режиме для освещения затемненных участков.