Соревнования по "Танковому биатлону" показали  на видео

Соревнования по "Танковому биатлону" в ходе Армейских международных игр "АрМи-2021" стартовали на подмосковном полигоне Алабино. Об этом в пресс-службе Минобороны России сообщили в воскресенье.
На видео сборные России, Узбекистана и Китая выполняют различные задания, преодолевая препятствия на время, а также соревнуясь в точности стрельбы.
По информации российского оборонного ведомства, в международном танковом первенстве, которое пройдет с 22 августа по 4 сентября 2021 года, задействованы 19 сборных стран-участниц, разделенных на два дивизиона.
В первый дивизион, помимо команд России, Узбекистана и Китая вошли сборные Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Монголии, Сербии, Венесуэлы, Сирии и Вьетнама.
Второй дивизион представлен сборными Киргизии, Таджикистана, Абхазии, Южной Осетии, а также командами Лаоса, Мьянмы, Катара, и сборной Мали.