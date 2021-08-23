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Корабли Северного флота зашли в город-порт Алжир

Российская Газета
1 час назад

Корабли Северного флота зашли в город-порт Алжир. В составе отряда большой противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков", спасательно-буксирное судно "Алтай" и средний морской танкер "Академик Пашин". Деловой заход продлится до среды, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Корабли Севфлота зашли в город-порт Алжир после отказа Испании
Фото: Пресс-служба Северного флотаПресс-служба Северного флота

В эти дни состоятся несколько протокольных мероприятий с участием представителей двух стран. Корабль планирует посетить и посол РФ в Алжирской народной демократической республике. Морякам предоставят время для отдыха, а также пополнят запасы воды и продовольствия.

Напомним, ранее Испания отказала России в заходе военных кораблей "Вице-адмирал Кулаков" и "Алтай" в порт-анклав Сеута в Африке. Хотя по договоренности с Мадридом такие остановки совершались регулярно для пополнения запасов и топлива. Однако на этот раз корабли вынуждены были пройти мимо.

Из Североморска - главной базы Северного флота "Вице-адмирал Кулаков" вышел 28 июня. После участия в Главном военно-морском параде в Петербурге экипаж отправился в дальний поход. Он уже провел эпизоды практических действий в Атлантическом океане. Преодолел более 9,5 тысячи морских миль.

Армия,Алжир,
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