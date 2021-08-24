ОДКБ проведет военные учения в Киргизии

Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в сентябре проведет военные учения в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-центре блока, передает 24.kg.

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Учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ под названием «Рубеж-2021» состоятся 1-9 сентября на полигоне «Эдельвейс». Военные Центрального военного округа начали перебазирование в Киргизию.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что Таджикистан получит необходимую помощь от стран-членов организации в случае, если ситуация в Афганистане продолжит ухудшаться. По его словам, в данный момент афгано-таджикская граница надежно охраняется, но при необходимости могут быть задействованы дополнительные механизмы.

При этом в ОДКБ допускают, что очаги сопротивления представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в России), захватившим власть в Афганистане, могут привести к развязыванию в стране долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями.