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ОДКБ проведет военные учения в Киргизии

Lenta.ruиещё 2
1 час назад

Организация Договора коллективной безопасности (ОДКБ) в сентябре проведет военные учения в Киргизии. Об этом сообщили в пресс-центре блока, передает 24.kg.

ОДКБ проведет военные учения в Киргизии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Учения Коллективных сил быстрого развертывания ОДКБ под названием «Рубеж-2021» состоятся 1-9 сентября на полигоне «Эдельвейс». Военные Центрального военного округа начали перебазирование в Киргизию.

Ранее генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась заявил, что Таджикистан получит необходимую помощь от стран-членов организации в случае, если ситуация в Афганистане продолжит ухудшаться. По его словам, в данный момент афгано-таджикская граница надежно охраняется, но при необходимости могут быть задействованы дополнительные механизмы.

При этом в ОДКБ допускают, что очаги сопротивления представителям радикального движения «Талибан» (запрещено в России), захватившим власть в Афганистане, могут привести к развязыванию в стране долговременной гражданской войны с труднопредсказуемыми последствиями.

Талибы начали наступление в Афганистане на фоне вывода американских войск. 15 августа боевики объявили, что установили контроль над всей территорией страны.

Армия,Безопасность,Талибан,Киргизия,
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