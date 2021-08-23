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Вице-премьер Борисов заявил, что программа испытаний Ил-112В будет продолжена

ТК «Звезда»
31 минуту назад

Вице-премьер Борисов заявил, что программа испытаний Ил-112В будет продолжена.

Программа испытаний Ил-112В будет продолжена
Фото: Минобороны РоссииМинобороны России

«Программа Ил-112 будет реализовываться. Это востребованный легкий транспортный самолет. К сожалению, такого рода трагедии случаются. Я думаю, что промышленность сделает соответствующие выводы, разберется в причинах, выработает необходимый комплекс мероприятий», - сказал Борисов журналистам на форуме «Армия-2021».

Вице-премьер добавил, что нужно работать над совершенствованием двигателя ТВ7-117СТ, над его безотказностью, а также над устойчивостью самолета.

Также Борисов сказал, что считает неправильной приостановку полетов вертолетов Ми-38, на которых стоят такие же двигатели, после трагедии с Ил-112В.

Армия,
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