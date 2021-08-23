В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России не исключили продажи оружия для защиты от талибов

Lenta.ru
1 час назад

Если соседям Афганистана понадобится защищаться от террористического движения «Талибан» (запрещено в России), то «Рособоронэкспорт» может поставить в эти страны оружие, не исключил гендиректор организации Александр Михеев на форуме «Армия-2021». Об этом сообщает РИА Новости.

В России не исключили продажи оружия для защиты от талибов
Фото: ТАССТАСС

«Мы наблюдаем за событиями, конечно. И в случае возникновения такой необходимости у сопредельных стран или наших партнеров, с учетом угрозы "Талибана" в Афганистане... мы готовы реагировать (поставками вооружений — прим. "Ленты.ру")», — заявил он.

Михеев также рассказал, что с начала года «Рособоронэкспорт» поставил заказчикам за рубежом техники на сумму в 5,2 миллиарда долларов. Речь идет о продажах в 61 государство. «Портфель заказов на сегодняшний день 52,1 миллиарда долларов. [На] 5,2 миллиарда долларов мы осуществили экспортные поставки и подписали контрактов на сумму 8,6 миллиарда долларов», — уточнил глава организации.

В Афганистане ситуация обострилась в августе, когда талибы развили наступление по стране и взяли под контроль пограничные переходы. Столицу страны, Кабул, они заняли 15 августа. На данный момент страной руководит временный совет, который должен будет официально передать власть талибам. Вопрос отправки военного контингента России в Афганистан сейчас не актуален, отмечал замглавы Министерства иностранных дел Олег Сыромолотов.

Армия,Олег Сыромолотов,Александр Михеев,Талибан,Рособоронэкспорт,МИД,Lenta.ru,Россия,Афганистан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители