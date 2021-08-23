В России не исключили продажи оружия для защиты от талибов

Если соседям Афганистана понадобится защищаться от террористического движения «Талибан» (запрещено в России), то «Рособоронэкспорт» может поставить в эти страны оружие, не исключил гендиректор организации Александр Михеев на форуме «Армия-2021». Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: ТАСС ТАСС

«Мы наблюдаем за событиями, конечно. И в случае возникновения такой необходимости у сопредельных стран или наших партнеров, с учетом угрозы "Талибана" в Афганистане... мы готовы реагировать (поставками вооружений — прим. "Ленты.ру")», — заявил он.

Михеев также рассказал, что с начала года «Рособоронэкспорт» поставил заказчикам за рубежом техники на сумму в 5,2 миллиарда долларов. Речь идет о продажах в 61 государство. «Портфель заказов на сегодняшний день 52,1 миллиарда долларов. [На] 5,2 миллиарда долларов мы осуществили экспортные поставки и подписали контрактов на сумму 8,6 миллиарда долларов», — уточнил глава организации.