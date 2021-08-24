Россия создала новый военный внедорожник в стиле Hummer

Пока только для военных, но будет и гражданская версия

На военно-техническом форуме «Армия-2021» был представлен автомобиль «Стрела», разработанный российской «Военно-промышленной компанией». Автомобиль пятиместный, имеет оригинальную раму, но по узлам, агрегатам, деталям кузова и салона унифицирован с «Газелью-NEXT» и «Соболем-NEXT».

На форуме представлена разработка для военных, но планируется создать и гражданскую версию, которая пока ещё является прототипом и должна пройти множество испытаний и сертификацию. Отмечается что представленная версия «Стрелы» — рамный пятиметровый внедорожник снаряжённой массой 3,5 тонны. Машина получила американо-китайский турбодизель Cummins ISF объёмом 2,8 литра и 6-ступенчатую механическую КПП российского производства.