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Россия создала новый военный внедорожник в стиле легендарного Hummer

Ferra.ruиещё 1
2 часа назад

Пока только для военных, но будет и гражданская версия

Россия создала новый военный внедорожник в стиле Hummer
Фото: Ferra.ruFerra.ru

На военно-техническом форуме «Армия-2021» был представлен автомобиль «Стрела», разработанный российской «Военно-промышленной компанией». Автомобиль пятиместный, имеет оригинальную раму, но по узлам, агрегатам, деталям кузова и салона унифицирован с «Газелью-NEXT» и «Соболем-NEXT».

На форуме представлена разработка для военных, но планируется создать и гражданскую версию, которая пока ещё является прототипом и должна пройти множество испытаний и сертификацию. Отмечается что представленная версия «Стрелы» — рамный пятиметровый внедорожник снаряжённой массой 3,5 тонны. Машина получила американо-китайский турбодизель Cummins ISF объёмом 2,8 литра и 6-ступенчатую механическую КПП российского производства.

Передняя подвеска — пружинная, задняя — рессорная. Автомобиль с жёстко подключаемым полным приводом с понижающей передачей. Грузоподъёмность представленной версии — 900 кг.

Армия,ВПК,Россия,
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