Россия создала БМП-3 с боевым «Бережком»

На форуме «Армия-2021» впервые покажут БМП-3 с боевым модулем «Бережок». Новый комплекс вооружения установлен в рамках модернизации БМП-3. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

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Представители холдинга отметили, что модернизация БМП-3 предполагает установку новых систем вооружения. Конструкторы планируют установку новых боевых модулей, масса и габариты которых позволят сохранить динамику и плавучесть шасси БМП-3.

Универсальный боевой модуль «Бережок» создан для установки на легкую бронетехнику советского и российского производства. Вооружение комплекса представлено автоматической пушкой 2А42 и спаренным с ней пулеметом ПКТ. Дополняет их 30-миллиметровый гранатомет АГ-17 и четыре пусковых установки противотанковых ракет «Корнет».