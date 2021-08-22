В России создадут умные бомбы для беспилотников

«Проект по созданию малогабаритных управляемых авиабомб ведётся не только для ударных беспилотных летательных аппаратов, но и для оперативно-тактической авиации. Работа выполняется в инициативном порядке конструкторами ГНПП "Регион"», — процитировал ТАСС пресс-службу ГНПП «Регион» — крупнейшего российского разработчика и поставщика высокоточного вооружения морского и авиационного базирования