В России создадут умные бомбы для беспилотников

В России приступили к разработке малогабаритных управляемых авиационных бомб для ударных беспилотников и самолётов фронтовой авиации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион"». Представители компании заверили, что отечественные разработки будут превосходить «известные зарубежные аналоги» благодаря улучшенным боевым характеристикам.
«Проект по созданию малогабаритных управляемых авиабомб ведётся не только для ударных беспилотных летательных аппаратов, но и для оперативно-тактической авиации. Работа выполняется в инициативном порядке конструкторами ГНПП "Регион"», — процитировал ТАСС пресс-службу ГНПП «Регион» — крупнейшего российского разработчика и поставщика высокоточного вооружения морского и авиационного базирования
В августе министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что долю новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках довели до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%. По его словам, российская армия — современная, мобильная, компактная и боеспособная.