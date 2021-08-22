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В России создадут умные бомбы для беспилотников

Секрет Фирмы
1 час назад

В России приступили к разработке малогабаритных управляемых авиационных бомб для ударных беспилотников и самолётов фронтовой авиации, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Государственное научно-производственное предприятие (ГНПП) "Регион"». Представители компании заверили, что отечественные разработки будут превосходить «известные зарубежные аналоги» благодаря улучшенным боевым характеристикам.

В России создадут умные бомбы для беспилотников
Фото: PixabayPixabay

«Проект по созданию малогабаритных управляемых авиабомб ведётся не только для ударных беспилотных летательных аппаратов, но и для оперативно-тактической авиации. Работа выполняется в инициативном порядке конструкторами ГНПП "Регион"», — процитировал ТАСС пресс-службу ГНПП «Регион» — крупнейшего российского разработчика и поставщика высокоточного вооружения морского и авиационного базирования

В августе министр обороны Сергей Шойгу отмечал, что долю новейших образцов вооружения, военной и специальной техники в войсках довели до 70,1%, в стратегических ядерных силах — до 86%. По его словам, российская армия — современная, мобильная, компактная и боеспособная.

Армия,Сергей Шойгу,ИТАР-ТАСС,Россия,
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