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Назван «никому не нужный» американский истребитель

Ferra.ru
39 минут назад

Румынский обозреватель в издании Romania Military поделился мнением относительно самолёта F/A-18 Super Hornet Block III.

Назван «никому не нужный» американский истребитель
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Он заявил, что американская корпорация Boeing теряет позиции на мировом и отечественном рынках. Например, F-15 приближается к завершению своей карьеры, истребитель а F/A-18 Super Hornet Block III уже никому не нужен, даже Военно-морским силам (ВМС) США.

Автор напомнил, что ранее в ВМС заявили, что не намерены закупать Super Hornet после 2022 финансового года. «Boeing имеет большое лобби в Конгрессе (в том числе из-за рабочих мест), поэтому вполне возможно, что продажи ВМС США продолжатся в ближайшие годы, но сигнал ясен: никто на самом деле не хочет покупать F/A-18», — пишет обозреватель.

Что касается экспорта, то только две страны приобрели Super Hornet Block III — Австралия и Кувейт.

Армия,Boeing,
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