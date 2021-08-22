Чехия отказалась считать Россию врагом НАТО

« НАТО должен определить, кто является врагом альянса. Я согласен с мнением французского президента Эммануэля Макрона , что это не Россия, а международный терроризм», — сказал Земан .

Он также раскритиковал существующие принципы финансирования НАТО. По словам Земана, члены Североатлантического альянса вливают в него огромные суммы денег и закупают оружие у иностранных производителей. Несмотря на это, военная организация не справляется с возложенными на нее задачами. Земан отметил, что расходовать средства необходимо только на такие операции, которые действительно имеют смысл. В противном случае НАТО и дальше будет оставаться «сервисной организацией США».