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Чехия отказалась считать Россию врагом НАТО

Lenta.ruиещё 3
1 час назад

Президент Чехии Милош Земан не считает Россию врагом НАТО. Об этом лидер европейского государства заявил в интервью сетевому телеканалу газеты Blesk.

Чехия отказалась считать Россию врагом НАТО
Фото: ReutersReuters

«НАТО должен определить, кто является врагом альянса. Я согласен с мнением французского президента Эммануэля Макрона, что это не Россия, а международный терроризм», — сказал Земан.

Он также раскритиковал существующие принципы финансирования НАТО. По словам Земана, члены Североатлантического альянса вливают в него огромные суммы денег и закупают оружие у иностранных производителей. Несмотря на это, военная организация не справляется с возложенными на нее задачами. Земан отметил, что расходовать средства необходимо только на такие операции, которые действительно имеют смысл. В противном случае НАТО и дальше будет оставаться «сервисной организацией США».

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«Мы совершенно напрасно играем мускулами и бряцаем оружием в странах Прибалтики. Этого никто не боится, — уверен глава Чехии. — Вербальные атаки НАТО на Россию и Китай тоже выглядят бессмысленными».

Ранее Земан заявил, что провал достижений США в Афганистане после ухода американских войск и войск стран-союзников по Североатлантическому альянсу заставил его усомниться в НАТО. Президент напомнил, что главная задача альянса — борьба с терроризмом, и сейчас она оказалась провалена. Он призвал Чехию сосредоточиться не на вкладе в общий военный бюджет НАТО, а на собственной безопасности и национальной обороне.
Армия,Эммануэль Макрон,Милош Земан,НАТО,Россия,Чешская Республика,
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