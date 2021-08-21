Times: японцы спланировали рекордный военный бюджет из-за РФ

Журналисты The Times выяснили, что японцы решили выделить на военные и оборонные нужды до 1% ВВП, что является рекордом для страны. Автор статьи утверждает, что причина тому — Россия, Китай и Северная Корея, которые якобы представляют угрозу для страны.

Фото: 防衛省（Japan Ministry of Defense) / facebook 防衛省（Japan Ministry of Defense) / facebook

В денежном выражении Токио потратит около 49,1 млрд долларов в 2022 году. На эти деньги будут куплены малозаметные истребители F-35A и F-35B производства США.

F-35B имеют функцию быстрого взлёта и вертикальной посадки. Это важно на тех японских островах, где нет стандартной взлётно-посадочной полосы. Такие условия в основном на тех территориях, на которые претендует Китай.

Также японцы собираются купить системы ПРО Aegis для защиты от угроз из Северной Кореи и улучшить ракетные и электронные системы на самолётах F-15, которые составляют основу их ВВС.