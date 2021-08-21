В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Times: японцы планируют рекордный военный бюджет из-за России и Китая

News.ru
21 минуту назад

Журналисты The Times выяснили, что японцы решили выделить на военные и оборонные нужды до 1% ВВП, что является рекордом для страны. Автор статьи утверждает, что причина тому — Россия, Китай и Северная Корея, которые якобы представляют угрозу для страны.

Times: японцы спланировали рекордный военный бюджет из-за РФ
Фото: 防衛省（Japan Ministry of Defense) / facebook防衛省（Japan Ministry of Defense) / facebook

В денежном выражении Токио потратит около 49,1 млрд долларов в 2022 году. На эти деньги будут куплены малозаметные истребители F-35A и F-35B производства США.

F-35B имеют функцию быстрого взлёта и вертикальной посадки. Это важно на тех японских островах, где нет стандартной взлётно-посадочной полосы. Такие условия в основном на тех территориях, на которые претендует Китай.

Также японцы собираются купить системы ПРО Aegis для защиты от угроз из Северной Кореи и улучшить ракетные и электронные системы на самолётах F-15, которые составляют основу их ВВС.

Ранее Федеральная служба безопасности России (ФСБ) рассекретила исторические документы о том, как японские спецслужбы после капитуляции Квантунской армии в августе 1945 года расстреляли советских граждан, которых не успели убить биооружием.

Армия,ФСБ,Газета The Times,Россия,Корея, Народно-Демократическая Республика,Китай,
5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители