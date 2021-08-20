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Минобороны не увидело в «Талибане» угрозы для России

News.ruиещё 3
19 минут назад

В Министерстве обороны РФ заявили, что события в Афганистане не угрожают «контуру безопасности» России. Об этом сказал начальник Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ Андрей Картаполов в интервью радиостанции «Говорит Москва».

Минобороны оценило опасность "Талибана" для России
Фото: EPAEPA

Контур безопасности не пробит. Бояться нечего, хотя ситуация требует пристального внимания. <...> Ситуацию мы отслеживаем. Она понятна. Те силы и средства, которые должны быть задействованы, они будут задействованы при необходимости, — сообщил Картаполов.

Он также заверил, что Россия и Афганистан давно в «достаточно нормальных» отношениях. Уходя из Афганистана в 1989 году, российские войска оставили хорошую память у местного населения и даже у боевиков, считает Картаполов.

Афганская война длилась десять лет, в ней погибли 15 тыс. советских военных. После выхода советских войск из Афганистана обстановка на границе стала напряжённой. Боевики обстреливали и минировали советские территории, пытались на них проникнуть.

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Ранее талибов (представители запрещённой в РФ террористической организации) обвинили в убийствах и пытках афганского этнического меньшинства.

Армия,Андрей Картаполов,Министерство обороны,Талибан,Радиостанция "Говорит Москва",Россия,Афганистан,
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