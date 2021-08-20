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Испания отказала российским военным кораблям в стоянке в порту

News.ruиещё 1
47 минут назад

МИД Испании отказал российским военным кораблям в стоянке в порту Сеута на северном побережье Африки. Об этом сообщает газета El Pais.

Испания отказала российским кораблям в стоянке в порту
Фото: nv.uanv.ua

По имеющимся данным, россияне запрашивали разрешение на стоянку в Сеуте с 18 по 20 августа для большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков» и буксира «Алтай».

При этом испанское Министерство обороны не нашло препятствий для выдачи разрешений, однако МИД страны сделал дополнительный запрос относительно конечной цели морского похода российских кораблей. По мнению авторов издания, таким образом в министерстве хотели избежать возможной конфликтной ситуации, связанной с маршрутом кораблей. Однако Москва ответа не дала, в связи с чем заявка о стоянке была отклонена.

В материале сообщается о политической подоплёке подобного решения, на это главным образом могла оказать влияние позиция Мадрида как организатора саммита НАТО весной 2022 года.

Подобные инциденты происходят не впервые. Так, в 2017 году Испания не дала разрешения на стоянку в Сеуте российской авианосной группы во главе с тяжёлым авианесущим крейсером «Адмирал Кузнецов».

Ранее военные Дании рассказали о российских подлодках у своих берегов.

Армия,Министерство обороны,НАТО,МИД,
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