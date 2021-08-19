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"Технодинамика" завершила испытания противоградовой ракеты "Алазань-8М"

ТАСС
48 минут назад

Холдинг "Технодинамика" госкорпорации "Ростех" успешно завершил испытания новейшей противоградовой ракеты "Алазань-8М", а также пусковой установки для ракет "Эльбрус-А". Об этом в четверг сообщили журналистам в пресс-службе предприятия.

В России завершили испытания ракеты против града
Фото: © Пресс-служба холдинга "Технодинамика"© Пресс-служба холдинга "Технодинамика"

"Изделия, разработанные АО "ЧПО им. В. И. Чапаева", подтвердили свою эффективность в ходе межведомственных испытаний, которые проводила в Нальчике Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", - сказали в холдинге.

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Разработанная Чебоксарским предприятием пусковая установка "Эльбрус-А" обеспечивает последовательный запуск 16 противоградовых ракет.

"На сегодняшний день в России более 200 действующих пунктов активного воздействия на метеорологические процессы, и большая часть из них требует модернизации. По нашим подсчетам, необходимо заменить около 150 пусковых установок", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Технодинамики" Игоря Насенкова.

Новейшая противоградовая ракета "Алазань-8М" калибром 60 мм по сравнению с более ранней моделью "Алазань-6" имеет повышенную эффективность. При этом она отличается меньшим калибром (60 мм), благодаря чему разработчикам удалось примерно на 20% сократить материалоемкость изделия, тем самым снизив его стоимость.

"Новые ракеты надежнее и эффективнее аналогов, при этом их себестоимость снижена на 10%. Уже сегодня мы ведем подготовку серийного производства. Первые противоградовые ракеты "Алазань-8М" объединение планирует поставить в противоградовые службы уже в следующем году", - приводит пресс-служба слова генерального директора АО "ЧПО им. В. И. Чапаева" Михаила Резникова.

Ежегодно от града в южных регионах погибает до 15% урожая, поэтому технология защиты от градобития играет важную роль для аграрной отрасли страны. Использование "Алазани" позволяет сократить потери сельхозпродукции от ледяных осадков в среднем в пять раз, при этом площадь противоградовой защиты в РФ составляет 2,3 млн га.

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