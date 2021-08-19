В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

СМИ: США намерены принять на вооружение гиперзвуковую ракету Dark Eagle в 2023 году

ТАССиещё 1
37 минут назад

США намерены закончить разработку собственной гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle ("Темный орел") к 2023 году. Как в среду отметил журнал The National Interest, Вашингтону приходится действовать решительнее, поскольку США отстают в этой военной технологии от России и Китая.

США примут на вооружение гиперзвуковую ракету
Фото: DEPARTMENT OF DEFENSEDEPARTMENT OF DEFENSE

"Мы третьи в этой гонке. Нам нужно догонять", - заявлял ранее куратор американской программы по разработке гиперзвукового оружия Роберт Страйдер.

Прогресс российских и китайских конструкторов вызывает серьезную озабоченность в Пентагоне, пишет журнал.

Американцы рассчитывают, что новые ракеты поступят на вооружение в 2023 году, в 2022 году должны пройти первые испытательные запуски. "Темный орел" будет способен поражать цели на дальности до 2 775 км, пишет портал Breaking Defense. Параллельно идут работы над версией ракеты для ВМС США, которую можно будет размещать на подлодках и надводных кораблях, добавляет журнал Popular Mechanics.

"Темные орлы" будут применяться в батареях с четырьмя установками, каждая из которых будет оснащена двумя ракетами. Скорость полета снаряда будет превышать 5 М. Пентагон предъявляет повышенные требования к мобильности установок. The National Interest отмечает, что системы можно будет транспортировать на борту транспортных самолетов C-17 Globemaster III.

Сочетание гиперзвуковой скорости ракеты и мобильности установок может стать серьезной угрозой для обороны потенциальных противников. Подобные системы будет тяжело обнаружить и уничтожить, поясняет журналист The National Interest.

Учитывая дальность полета ракеты, вооруженные силы США получат возможность нанести с территорий Филиппин или Японии удар по всей акватории Южно-Китайского моря и вглубь КНР, сообщает Popular Mechanics. В свете конкуренции с Россией в этой сфере военных технологий батареи "Темных орлов" могут быть размещены и в Европе, предполагает портал Breaking Defense.

Армия,The National Interest,Россия,Китай,Соединенные Штаты,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители