США примут на вооружение гиперзвуковую ракету

США намерены закончить разработку собственной гиперзвуковой ракеты большой дальности Dark Eagle ("Темный орел") к 2023 году. Как в среду отметил журнал The National Interest, Вашингтону приходится действовать решительнее, поскольку США отстают в этой военной технологии от России и Китая.

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"Мы третьи в этой гонке. Нам нужно догонять", - заявлял ранее куратор американской программы по разработке гиперзвукового оружия Роберт Страйдер.

Прогресс российских и китайских конструкторов вызывает серьезную озабоченность в Пентагоне, пишет журнал.

Американцы рассчитывают, что новые ракеты поступят на вооружение в 2023 году, в 2022 году должны пройти первые испытательные запуски. "Темный орел" будет способен поражать цели на дальности до 2 775 км, пишет портал Breaking Defense. Параллельно идут работы над версией ракеты для ВМС США, которую можно будет размещать на подлодках и надводных кораблях, добавляет журнал Popular Mechanics.

"Темные орлы" будут применяться в батареях с четырьмя установками, каждая из которых будет оснащена двумя ракетами. Скорость полета снаряда будет превышать 5 М. Пентагон предъявляет повышенные требования к мобильности установок. The National Interest отмечает, что системы можно будет транспортировать на борту транспортных самолетов C-17 Globemaster III.

Сочетание гиперзвуковой скорости ракеты и мобильности установок может стать серьезной угрозой для обороны потенциальных противников. Подобные системы будет тяжело обнаружить и уничтожить, поясняет журналист The National Interest.