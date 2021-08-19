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Экспортный вариант комплекса "Пенициллин" представят на "Армии-2021"

Российская Газетаиещё 1
26 минут назад

Комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" в экспортном варианте представят на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021". Он состоит из двух машин на шасси КАМАЗ: звукометрической и звукотепловой разведки.

Экспортный вариант "Пенициллина" представят на "Армии-2021"
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Об особенностях "Пенициллина" рассказал индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев, сообщает пресс-служба Госкорпорации. Комплекс предназначен для разведки огневых позиций артиллерийских орудий, минометов, реактивных систем залпового огня и стартовых позиций зенитных и тактических ракет. Артиллерию противника он вычисляет не с помощью радиолокации, а благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки. За счет этого невозможно его радиоэлектронное подавление.

"Пенициллин" фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов, передает точные координаты расположения орудий и наносит их на электронную карту. Не более пяти секунд уходит на получение данных одной цели. А вообще он в состоянии зафиксировать ее на расстоянии до 38 километров. Время развертывания - 20 минут.

Комплекс звукотепловой разведки "Пенициллин" уже прошел государственные испытания и поставляется в Вооруженные силы РФ. В настоящее время идут переговоры и с некоторыми потенциальными зарубежными заказчиками. На форуме "Армия-2021" презентуют и продемонстрируют действие "Пенициллина".

Армия,Бекхан Оздоев,Ростех,
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