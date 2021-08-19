Перед стартом «Армейских международных игр – 2021» Министр обороны России Сергей Шойгу лично опробовал трассу «Танкового биатлона». Глава ведомства проехался в танке Т-80БВМ. Соответствующее видео опубликовало Минобороны.
«В подмосковном Алабине, где с 22 августа открываются "Армейские международные игры-2021", глава военного ведомства Сергей Шойгу проехал на новом российском танке Т-80БВМ подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью свыше 4 километров», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
По результатам проверки Шойгу высоко оценил готовность инфраструктуры полигона в Алабине к проведению АРМИ-2021.