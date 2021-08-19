«В подмосковном Алабине, где с 22 августа открываются "Армейские международные игры-2021", глава военного ведомства Сергей Шойгу проехал на новом российском танке Т-80БВМ подготовленную для состязаний танковых экипажей трассу протяженностью свыше 4 километров», – говорится в сообщении оборонного ведомства.