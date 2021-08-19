В Турции представили броневик Ejder Yalçin 4x4

Турецкая компания Nurol Makina представила тактическую бронированную машину Ejder Yalçin 4×4. Об этом сообщается на сайте компании.

Фото: Nural Makina Nural Makina

Машина была показана на Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2021, которая проходит с 17 по 20 августа в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.

Броневик получил противопульную защиту и может быть задействован для решения разнообразных задач, в том числе разведывательного характера.

Ejder Yalçin 4×4 получил цельносварной корпус, обеспечивающий высокий уровень баллистической и противоминной защиты. Полезная грузоподъемность модели составляет четыре тонны. Причем машину можно оснастить дополнительными установками.

Внутри модели можно разместить 11 человек. Особенности конфигурации броневика позволяют вести беспрепятственную посадку и высадку экипажа.

В список опционального оборудования входят: лебедка для самовытаскивания, дневная или ночная система визуального наблюдения, кормовая аппарель и система пожаротушения и взрывоподавления для отделения экипажа.