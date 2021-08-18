Бывшего президента Афганистана потребовали арестовать за хищение казны

<p> Также посольство требует задержать бывшего советника по национальной безопасности Хамдуллу Мохиба и бывшего главу администрации президента Фазеля Махмуда Фазли, которых считают сообщниками Гани.</p><p> Посольство заявило, что Гани должен передать украденные средства международному трибуналу, который распорядится их дальнейшей судьбой.</p><p> Гани покинул Афганистан 15 августа, когда талибы (члены организации, запрещенной в России) захватили Кабул. Пресс-секретарь российского посольства в афганской столице Никита Ищенко <a target="_blank" href="https://ria.ru/20210816/gani-1745893352.html">рассказал</a> РИА Новости, что Гани улетел в вертолете, набитом деньгами.</p><p> «Что касается обрушения режима, то его наиболее красноречиво характеризует то, как Гани убегал из Афганистана: четыре машины были набиты деньгами, другую часть денег пытались запихнуть в вертолет, но не все поместилось. И часть денег осталась лежать на взлетном поле», — заявил российский дипломат.</p><p> Из Афганистана Гани, как предполагалось, бежал в соседние Таджикистан или Узбекистан, но обе страны это опровергли. По еще одной версии, он через Таджикистан вылетел в Оман. Его местонахождение остается неизвестным.</p><p> По словам главы афганского ЦБ Аджмала Ахмади, почти все резервы центрального банка в размере $9 млрд находятся за границей. Вашингтон <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/ssha-zablokirovali-talibanu-dostup-k-aktivam-tsb-afganistana/">заблокировал</a> доступ к счетам афганского правительства, чтобы ими не воспользовались талибы. Также США прекратили поставки долларов в Афганистан.</p><p> Гани сложил с себя полномочия президента, чтобы, по его словам, избежать кровопролития. Вице-президент Амрулла Салех <a target="_blank" href="https://rtvi.com/news/vitse-prezident-afganistana-nazval-sebya-vremennym-glavoy-gosudarstva/">заявил</a>, что берет на себя полномочия главы государства.</p>