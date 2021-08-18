Лидером по импорту российской сельскохозяйственной продукции и сырья с начала этого года стала Турция, которая ввезла сельхозтоваров на 2,24 миллиарда долларов. В минувшем году закупки российского продовольствия были на 24 процента меньше. Следом за Турцией идет Евросоюз, закупивший с 1 января по 15 августа продовольствия на 2,2 миллиарда долларов. Альянс также увеличил закупки, рост – 31 процент. А вот Китай импортировал на 6 процентов меньше, чем в минувшем году, - на 2,18 миллиарда. В общем же экспорт сельхозпродукции из России к 15 августа составил 18,64 миллиарда, что на 18 процентов больше, чем годом ранее. Больше всего за границу Россия отправила зерна: выручка за этот товар составила 5,35 миллиарда долларов, к тому же темпы роста поставок ускорились на 16 процентов. На 40 процентов увеличился экспорт масложировой продукции, а поставщики заработали 4,21 миллиарда долларов. Мяса и молока отправлено за границу на 25 процентов больше, чем год назад, выручка достигла 854 миллионов, рыбы и морепродуктов - на 7, до 3,16 миллиарда, прочей продукции АПК - на 13 процентов, до 2,54 миллиарда, переработанной продукции – на 6 процентов, до 2,5 миллиарда.