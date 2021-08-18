США засекретят F-35 от союзников

Союзники США, использующие многофункциональный истребитель пятого поколения F-35 Lightning II, не получат доступ к полной информации о самолете.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org U.S.Air Force/Wikimedia.org

Речь о автоматической подсистеме, отвечающей за диагностику бортового оборудования, планирования обслуживания и ремонта, заказ запчастей. Первоначальная система называлась ALIS - она оказалась чрезмерно сложной, заставить ее нормально работать специалистам ВВС США не удалось. На 14 истребителях ALIS будет заменено на новую подсистему, ODIN - ее, как и весь самолет, разработали в Loсkheed Martin.

Новое оборудование намного компактней и в восемь раз легче прежнего, сообщили в Пентагоне. Работает оно вдвое быстрее. Достигнуто это благодаря использованию облачных технологий. Недостаток этого подхода - чрезмерная открытость данных.

Уже давно подозревается, что американские и британские F-35 обладают возможностями, которых нет у Lightning II, собранных для других стран. И предоставление другим странам доступа к данным о характеристиках и техническом обслуживании таким самолетов может оказаться чрезмерным даже для верных союзников США, пишет Breaking Defence.