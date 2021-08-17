Численность военных США в Кабуле превысит 4 тыс.

Численность воинского контингента США в Афганистане к концу дня 17 августа должна достичь 4 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор.

Фото: Reuters Reuters

"До конца сегодняшнего дня на месте в Кабуле будет более 4 тыс. военных", - сказал он.

Одновременно с этим, по его словам, из аэропорта за прошедшие сутки вылетели семь военных рейсов.

"Эти самолеты забрали примерно 700-800 пассажиров, и мы можем подтвердить, что из них 165 пассажиров - это американские граждане", - добавил генерал.