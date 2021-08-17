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Пентагон сообщил, что численность военных США в Кабуле 17 августа превысит 4 тыс.

ТАСС
1 час назад

Численность воинского контингента США в Афганистане к концу дня 17 августа должна достичь 4 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник на брифинге в Пентагоне генерал Хэнк Тейлор.

Численность военных США в Кабуле превысит 4 тыс.
Фото: ReutersReuters

"До конца сегодняшнего дня на месте в Кабуле будет более 4 тыс. военных", - сказал он.

Одновременно с этим, по его словам, из аэропорта за прошедшие сутки вылетели семь военных рейсов.

"Эти самолеты забрали примерно 700-800 пассажиров, и мы можем подтвердить, что из них 165 пассажиров - это американские граждане", - добавил генерал.

В Пентагоне сообщили, что силы США в аэропорту Кабула не подвергались угрозам со стороны талибов (движение "Талибан" запрезено в РФ). В ведомстве отметили, что представители США поддерживают контакты с талибами в районе аэропорта Кабула.

Армия,Талибан,Пентагон,Кабул,Афганистан,Соединенные Штаты,
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