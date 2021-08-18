Названа ещё одна причина крушения Ил-112В в Подмосковье

Военно-транспортный самолёт Ил-112В мог бы благополучно приземлиться с горящим двигателем, если бы у него работала система флюгирования винта. Об этом ТАСС рассказал источник в силовых структурах.

После возгорания двигателя у самолёта не сработала система флюгирования правого двигателя, возникла отрицательная тяга, машину крутануло и она свалилась в штопор, — пояснил собеседник агентства.

По его словам, при работающей системе загоревшийся двигатель отключился бы и самолёт смог бы совершить посадку.

Источник добавил, что с момента возгорания двигателя и до столкновения самолёта с землёй прошло 42 секунды.

Опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье 17 августа. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом.

За штурвалом самолёта был Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Ему помогали лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. Все они погибли.

По факту крушения самолёта Ил-112В возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.