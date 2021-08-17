Крушение Ил-112В стало угрозой сразу для двух госпрограмм

Падение опытного легкого военно-транспортного самолета Ил-112В в Подмосковье может поставить под угрозу исполнение сразу двух программ, которые должны были обеспечить будущее российской авиации, пишет The Bell.

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Ил-112В разрабатывали в качестве замены Ан-24 и Ан-26 еще с 1990-х годов, но Минобороны склонялось к варианту украинского Ан-140. С 2014 года, когда контакты с Украиной оказались невозможны, к работам по Ил-112В вернулись.

Стоимость госконтракта составляла 8 миллиардов рублей за два опытных самолета, но эксперты говорили о двух проблемах. Первая касалась слишком тяжелой конструкции, а вторая — двигателей. В марте 2019 года утверждалось, что с двигателями все порядке, однако второй испытательный полет состоялся лишь спустя два года после первого.

В июле текущего года вице-премьер Юрий Борисов заявил, что по итогам трех последних лет работы проблемы с самолетом удается решить и машина «в принципе получается неплохой». Тем не менее он указывал, что для начала следует подтвердить летно-технические характеристики, без них говорить о серийных контрактах невозможно.

Если основной причиной крушения окажутся двигатели, то ситуация затронет и вторую программу — региональный турбовинтовой самолет Ил-114-300, задуманный еще в 1980-х годах, но впервые поднявшийся в воздух в 2020-м. Он использует тот же адаптированный вертолетный двигатель ТВ7-117СТ, что и Ил-112В. Глава «Ростеха» Сергей Чемезов указывал, что лайнер удастся сертифицировать в 2022 году, а его серийные поставки могут начаться уже в 2023-м.