Командиром экипажа военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье при заходе на посадку во время тренировочного полета, был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», - сказали в ОАК.
Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о том, что во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Как отмечали в ОАК, для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.
13 августа ОАК сообщала, что первый образец нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В совершил перелет с аэродрома Воронежского авиационного завода на базу ПАО «Ил» в подмосковном Жуковском для подготовки к участию в VII Международном военно-техническом форуме «Армия-2021». Самолет пилотировал экипаж в составе шеф-пилота ПАО «Ил», летчика-испытателя 1-го класса, Героя России Николая Куимова, летчика-испытателя 1-го класса Дмитрия Комарова, бортинженера-испытателя 1-го класса Николая Хлудеева.