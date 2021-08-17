Командиром экипажа военно-транспортного самолета Ил-112В, который потерпел крушение в Подмосковье при заходе на посадку во время тренировочного полета, был летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов. Об этом сообщили в пресс-службе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Командиром экипажа потерпевшего крушение в Подмосковье Ил-112В был заслуженный летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов», - сказали в ОАК.

Ранее Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) сообщила о том, что во время тренировочного полета при заходе на посадку в районе аэродрома Кубинка в лесополосе произошла авария легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Как отмечали в ОАК, для выяснения причин аварии будет создана соответствующая комиссия.