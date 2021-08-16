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В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет

Lenta.ru
27 минут назад

Афганский военный самолет Embraer и узбекский МиГ-29 столкнулись в небе над Узбекистаном в воскресенье, 15 августа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Генеральную прокуратуру республики.

В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

По данным ведомства, 14 и 15 августа воздушное пространство республики незаконно пересекли 22 военных самолета и 24 вертолета из Афганистана. Они перевозили военнослужащих, которые бежали из страны после захвата власти боевиками движения «Талибан» (запрещено в РФ). Для контроля и сопровождения воздушных судов были подняты истребители ВВС Узбекистана.

«Однако в ходе наблюдения самолеты Embraer-314 и МиГ-29 столкнулись и разбились в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Пилоты этих самолетов приземлились на парашютах», — говорится в сообщении прокуратуры.

Отмечается, что все летчики выжили и находятся на лечении в больнице. Их состояние оценивается как тяжелое.

Ранее Министерство обороны Узбекистана сообщало, что Embraer-314 был сбит системой противовоздушной обороны. Военные сообщили, что изучают обстоятельства произошедшего и пообещали позднее опубликовать подробный отчет.

15 августа боевики радикального движения «Талибан» вошли в столицу Афганистана Кабул и объявили, что держат под контролем территорию страны. Это спровоцировало панику у местных жителей. Многие попытались спастись бегством из города, некоторые стали цепляться за шасси взлетающих самолетов в надежде улететь из страны.

Армия,Талибан,Генпрокуратура РФ,Узбекистан,
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