Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. Об этом сообщили в Минобороны Узбекистана.
— Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана, — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.
Предварительно, самолет потерпел крушение вечером 15 августа. Инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Позже в СМИ появились фотографии, на которых видны части упавшего судна.