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Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана при попытке нарушения границы

Вечерняя Москваиещё 10
1 час назад

Самолет ВВС Афганистана был сбит системой ПВО Узбекистана при попытке нарушения границы. Об этом сообщили в Минобороны Узбекистана.

Узбекистан сбил самолет ВВС Афганистана
Фото: PixabayPixabay

— Пятнадцатого августа в Шерабадском районе Сурхандарьинской области силами противовоздушной обороны Военно-воздушных сил Узбекистана была пресечена попытка незаконного пересечения воздушной границы Узбекистана военным самолетом Афганистана, — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Предварительно, самолет потерпел крушение вечером 15 августа. Инцидент произошел в Шерабадском районе Сурхандарьинской области. Позже в СМИ появились фотографии, на которых видны части упавшего судна.

Армия,РИА Новости,Узбекистан,Афганистан,
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