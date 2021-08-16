Афганский спецназ объявил о расформировании

Корпус афганской национальной армии специального назначения официально расформирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подразделения.

Фото: Omar Sobhani/AFGHANISTAN-SPECIALFORCES/Reuters Omar Sobhani/AFGHANISTAN-SPECIALFORCES/Reuters

«До последнего момента спецназовцы не проявляли никакой халатности и делали все, что уважаемое руководство считало необходимым для спасения жизней и имущества афганского народа», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что весь личный состав корпуса был уволен.

15 августа талибы (организация запрещена в России)* объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.