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Афганский спецназ объявил о расформировании

Газета.Ruиещё 1
56 минут назад

Корпус афганской национальной армии специального назначения официально расформирован, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подразделения.

Афганский спецназ объявил о расформировании
Фото: Omar Sobhani/AFGHANISTAN-SPECIALFORCES/ReutersOmar Sobhani/AFGHANISTAN-SPECIALFORCES/Reuters

«До последнего момента спецназовцы не проявляли никакой халатности и делали все, что уважаемое руководство считало необходимым для спасения жизней и имущества афганского народа», — рассказали в пресс-службе.

Там добавили, что весь личный состав корпуса был уволен.

15 августа талибы (организация запрещена в России)* объявили об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Кроме того, они взяли под контроль государственное телевидение в Кабуле и в своем обращении призвали граждан к спокойствию.

В движении пообещали, что в Афганистане под властью «Талибана» женщины смогут получать образование и работать, а журналисты — критиковать происходящее. Женщинам придется носить хиджаб, однако им будет разрешено покидать свои дома в одиночестве, уточнил представитель талибов Сухаль Шахин.

Армия,Талибан,Интерфакс,
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