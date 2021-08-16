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В Узбекистане разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана

Газета.Ruиещё 12
5 часов назад

В Шерабадском районе Сурхандарьинской области Узбекистана потерпел крушение самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана, сообщает "Газета.uz". По данным источника издания, двое афганских военнослужащих были госпитализированы в Термезский филиал республиканского научного центра экстренной медицинской помощи. Официальных комментариев от МИД и Минобороны Узбекистана пока не поступало. Днем ранее в это же медучреждение были доставлены трое других военнослужащих Афганистана, отмечает источник. Вероятно, речь идет о трех раненых военных, о которых сообщало узбекское внешнеполитическое ведомство. Все пятеро граждан Афганистана находятся в состоянии средней степени тяжести с травмами грудной клетки, сотрясением мозга и другими повреждениями. Также известно о госпитализации в тяжелом состоянии одного военнослужащего Узбекистана. Связан ли этот инцидент с крушением афганского самолета, неизвестно.

В Узбекистане разбился самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Армия,Министерство обороны,МИД,Узбекистан,Афганистан,
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