Самолет ВВС Афганистана потерпел крушение

"Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший, - говорится в сообщении. - В пресс-службе Минобороны заявили, что изучают ситуацию".