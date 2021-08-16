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СМИ: Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении самолета ВВС Афганистана

ТАССиещё 2
58 минут назад

Минобороны Узбекистана изучает сообщения о крушении самолета ВВС Афганистана в приграничной с республикой Сурхандарьинской области. Об этом в понедельник сообщает издание "Газета.uz".

Самолет ВВС Афганистана потерпел крушение
Фото: ReutersReuters

"Самолет с опознавательными знаками ВВС Афганистана потерпел крушение в Шерабадском районе Сурхандарьинской области вечером 15 августа. В интернете распространились фотографии и видеокадры, на которых видны части разбившегося самолета и минимум один пострадавший, - говорится в сообщении. - В пресс-службе Минобороны заявили, что изучают ситуацию".

Армия,Министерство обороны,Узбекистан,Афганистан,
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