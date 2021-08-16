Британия отказалась возвращать войска в Афганистан

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил телеканалу Sky News, что страна не будет возвращать свои войска в Афганистан.

Фото: Petros Karadjias/AP Petros Karadjias/AP

По его словам, не нужно быть политологом, чтобы понять, что «Талибан» (организация запрещена в России)* взял под контроль Афганистан. Глава военного ведомства добавил, что у НАТО нет планов по возвращению в эту страну.

Также он подтвердил, что посольство Великобритании в Кабуле было эвакуировано. В предыдущие два дня из страны были вывезены 370 сотрудников диппредставительства и граждан Британии.

Ранее сообщалось, что Россия эвакуирует часть сотрудников посольства из Кабула.