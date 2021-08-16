Тихоокеанский флот получит два новейших корвета

До конца августа на Амурском судостроительном заводе заложат два новейших корвета для Тихоокеанского флота, об этом «Известиям» рассказали в Министерстве обороны.

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В ведомстве отметили, что корабли «Грозный» проекта 20380 и «Буйный» проекта 20385 могут спустить на воду в 2024-25 году, но есть риск, что строительство отодвинется к концу года. Судна будут выполнять задания не только у побережья, но и в дальней океанской зоне.

«Корветы проектов 20380 и 20385 удачно сбалансированы, хорошо вооружены, они успешно показали себя на Тихоокеанском флоте. Пополнение реализуется в рамках усиления ТОФ, который в данный момент выглядит достаточно бледно по надводной составляющей по сравнении с флотами Японии, Америки, Южной Кореи и Китая», — рассказал изданию военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Известия» отмечают, что «Грозный» станет пятым корветом проекта 20380 на Тихоокеанском флоте. Его преимущества в том, что он получит более мощный радар, способный обнаруживать крылатые ракеты и артиллерийские снаряды. А корабль «Буйный» — третий в серии 20385, на них установлен ракетный комплекс «Калибр-НК», поражающий морские и земные цели.