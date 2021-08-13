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Пентагон заявил о попытках талибов изолировать Кабул

Деловая газета "Взгляд"
1 час назад

Боевики «Талибана» (признанное в России террористическим и запрещенное движение) хотят изолировать Кабул, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пентагон заявил о попытках талибов изолировать Кабул
Фото: EPAEPA

«Кабул сейчас не в состоянии непосредственной угрозы... Но мы видим попытки его изолировать», – цитирует Кирби РИА «Новости».

Он добавил, что Пентагон продолжит поддерживать Афганистан, однако «это не всегда будет возможно». «Мы никогда не заявляли, что наши авиаудары с воздуха поменяют ситуацию на местах», – указал пресс-секретарь.

«Но мы говорим, что у афганцев есть такая возможность, мы по-прежнему считаем, что они могут изменить ситуацию на местах. Мы будем делать, что мы можем сделать с воздуха, но у них есть преимущество, больше сил, ВВС, современное оружие. Местные силы могут изменить ситуацию на местах», – пояснил представитель американского военного ведомства.

Также он отметил, что боевики продвигаются по стране с большой скоростью, Пентагон также беспокоит отсутствие им сопротивления.

Напомним, что боевики запрещенной в России террористической группировки «Талибан» находятся в 50 километрах от Кабула. Этим утром они перерезали кабели со светом, город оказался почти в изоляции.

В пятницу талибы взяли под свой контроль город Лашкаргах – административный центр провинции Гильменд на юге Афганистана. Кандагар был взят в ночь с четверга на пятницу.

Армия,Джон Кирби,Министерство обороны,Талибан,Пентагон,РИА Новости,Россия,Кабул,Афганистан,
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