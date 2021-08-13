Пентагон заявил о попытках талибов изолировать Кабул

«Но мы говорим, что у афганцев есть такая возможность, мы по-прежнему считаем, что они могут изменить ситуацию на местах. Мы будем делать, что мы можем сделать с воздуха, но у них есть преимущество, больше сил, ВВС, современное оружие. Местные силы могут изменить ситуацию на местах», – пояснил представитель американского военного ведомства.