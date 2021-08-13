Журналистку ВВС Сару Рейнсфорд выдворили из России

Как сообщает телеканал «Россия 24», журналистка должна покинуть Россию до конца текущего месяца. Издание Bloomberg передает, что на данный шаг российские власти пошли в качестве ответной меры на действия Великобритании, в которой продолжается дискриминация российских журналистов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала эту ситуацию. «Англосаксонская группа не обращала внимание на неоднократные предупреждения со стороны МИД России, что в ответ на издевательства над российским собкором последуют соответствующие меры. Мы неоднократно делали заявления, давая понять британцам, что гонения на российских журналистов нужно прекратить», – сообщила Мария Захарова.

По ее словам, представителям ВВС во время посещения МИД России «было все подробно рассказано».

Сара Рейнсфорд присутствовала на «Большом разговоре» президента Белоруссии Александра Лукашенко с журналистами. Она сообщила о введении новых санкций против Минска. «Подавитесь своими санкциями, мы тысячу лет не знали и не хотим знать вашу Великобританию. Вы американские прихвостни», – ответил белорусский лидер.