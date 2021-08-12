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В России предложили изымать загранпаспорта у должников

Lenta.ru
1 час назад

Государственная Дума рассмотрит законопроект, предусматривающий изменение правил выезда из страны должников. Об этом сообщает «Интерфакс».

В России предложили изымать загранпаспорта у должников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Документ был внесен правительством России. Согласно проекту закона, у людей, признанных невыездными из-за неисполнения ими судебных решений, могут изымать заграничные паспорта. Соответствующими полномочиями предлагается наделить дознавателей службы принудительного исполнения. Гражданин сможет забрать документ в миграционной службе после исполнения обязательств.

Законопроект также предусматривает, что подобные ограничения возможны в случае, если россиянин является подозреваемым либо привлечен в качестве обвиняемого.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, гарантирующий защиту минимального дохода должников, на который не может быть наложено взыскание.

Армия,Владимир Путин,Госдума,Правительство РФ,Россия,
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