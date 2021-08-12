Канаду обвинили в незаконной торговле оружием

Правозащитники обвинили власти Канады в незаконных поставках вооружений в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира».

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Правозащитники из Amnesty International и Project Ploughshares в среду, 11 августа, опубликовали совместный доклад под названием «Отсутствие достоверных доказательств» (No Credible Evidence). Эксперты установили, что поставки оружия в Саудовскую Аравию — государство, которое с 2015 года ведет войну в Йемене, нарушает обязательства Канады по Международному договору о торговле оружием» (Arms Trade Treaty, МДТО).

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В частности, соглашение запрещает экспорт вооружений в нарушение эмбарго и санкций. Поз запретом также оказываются те регионы, где поставляемое оружие может привести к геноциду и преступлениям против человечности. Канада ратифицировала данный договор 17 сентября 2019 года.

«Имеются неопровержимые доказательства того, что оружие, идущее на экспорт из Канады в Саудовскую Аравию, в том числе броневики и снайперские винтовки, затем применяются в Йемене», — говорится в докладе.

В связи с этим правозащитники настаивают на «отзыве существующих экспортных лицензий и недопустимости выдачи новых». Авторы доклада также напоминают, что в 2020 году канадские власти отменили оружейные санкции, связанные с убийством журналиста Джамаля Хашогги на территории саудовского посольства в Турции в 2019 году.

Канадские власти не согласны с выводами доклада правозащитников. «В Канаде существует одна из самых строгих систем контроля оружейного экспорта в мире, принцип прав человека закреплен в нашем законодательстве по экспортному контролю. Все наши оружейные сделки с Саудовской Аравией рассматриваются в индивидуальном порядке», — заявила представитель МИД Канады Лама Ходр (Lama Khodr).

Ранее правительство Канады уже оказывалось в центре скандала в связи с поставками вооружений в воюющую страну. В 2017 году Канада, несмотря на протесты правозащитников, поставила в Саудовскую Аравию бронетехнику на рекордную сумму в 12 миллиардов долларов. Тогда премьер-министр Джастин Трюдо заявил, что страна «должна исполнять взятые на себя экспортные обязательства».