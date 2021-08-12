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Украина проведет в Донбассе масштабные антитеррористические учения

Lenta.ru
5 часов назад

Служба безопасности Украины (СБУ) проведет масштабные антитеррористические учения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба 2 управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Украина проведет в Донбассе антитеррористические учения
Фото: ТАСС/пресс-служба президента УкраиныТАСС/пресс-служба президента Украины

По информации ведомства, целью учений является противодействие «диверсионным и террористическим угрозам». Отмечается, что тренировки будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, с использованием огнестрельного оружия и бронетехники. Учебные мероприятия начнутся 13 августа и продлятся целый месяц.

В СБУ призвали местных жителей с пониманием отнестись к учебным маневрам и напомнили о необходимости при передвижении по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Также указано, что в случае обнаружения подозрительных предметов или получения информации о противоправных действиях неизвестных лиц и их причастности к незаконным вооруженным формированиям, жителей призывают немедленно сообщать силовикам.

В начале августа Украина провела учения десантников на границе с Крымом. Командующий Сергей Наев заявил, что в ходе тренировок были отработаны действия на наблюдательных постах, и уничтожение живой силы условного противника при поддержке артиллерии. Десантники преодолевали различные препятствия и занимали позиции на сложных участках местности.

Армия,Сергей Наев,СБУ,Украина,
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