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Шойгу прокомментировал свое фото с моджахедами из 80-х

Lenta.ruиещё 5
38 минут назад

Министр обороны России Сергей Шойгу на встрече со студентами Дальневосточного государственного университета путей сообщения прокомментировал фотографию 30-летней давности, сделанную в Афганистане. Об этом сообщает ТАСС.

Шойгу объяснил свое фото с моджахедами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Один из студентов спросил Шойгу о снимке, на котором тот стоит «с какими-то талибами».

«Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», — объяснил глава Минобороны, отметив, что радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) тогда еще не было.

Ранее 12 августа Шойгу охарактеризовал сегодняшнюю ситуацию в Афганистане как существенно более сложную, чем положение после вывода из страны советских войск в конце 80-х.

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В настоящее время, по данным Евросоюза, под контроль «Талибана» перешло 65 процентов всей территории Афганистана. Кроме того, талибы угрожают захватить еще 11 городов разных провинций и пытаются «отрезать» столицу страны, Кабул, от официальных войск, расположенных на севере.

Армия,Сергей Шойгу,Министерство обороны,Талибан,Россия,
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