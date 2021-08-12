Шойгу объяснил свое фото с моджахедами

«Этот снимок сделан в Кабуле. На нем рядом со мной моджахеды. Мы еще не ушли, а они уже пришли», — объяснил глава Минобороны, отметив, что радикального движения «Талибан» (признано террористическим и запрещено в России) тогда еще не было.