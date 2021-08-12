Талибы захватили крупный город в 150 км от Кабула

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) сообщило, что захватило город Газни (150 км от Кабула), столицу одноименной провинции в центре Афганистана.

Фото: Reuters Reuters

Глава провинциального совета Насир Ахмад Факири подтвердил захват боевиками ключевых районов, под их контролем офис губернатора, штаб-квартира полиции и тюрьма, передает «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

Представитель радикального движения Кари Юсуф Ахмади заявил, что боевики также установили контроль над рядом других объектов в Газни. По его словам, десять военных афганского правительства сдались в плен, большое количество военных погибло, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг стало известно, что талибы захватили большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.