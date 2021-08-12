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Талибы захватили крупный город Газни в 150 км от Кабула

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
12 минут назад

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в России) сообщило, что захватило город Газни (150 км от Кабула), столицу одноименной провинции в центре Афганистана.

Талибы захватили крупный город в 150 км от Кабула
Фото: ReutersReuters

Глава провинциального совета Насир Ахмад Факири подтвердил захват боевиками ключевых районов, под их контролем офис губернатора, штаб-квартира полиции и тюрьма, передает «Коммерсант» со ссылкой на AFP.

Представитель радикального движения Кари Юсуф Ахмади заявил, что боевики также установили контроль над рядом других объектов в Газни. По его словам, десять военных афганского правительства сдались в плен, большое количество военных погибло, передает РИА «Новости».

Ранее в четверг стало известно, что талибы захватили большинство районов города Таринкот, административного центра провинции Урузган на юге Афганистана.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как под боком у России создается террористическое государство.

Армия,Талибан,Деловая газета "Взгляд",РИА Новости,Россия,Газни,Кабул,Афганистан,
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