«Они, говоря по-русски, борзеют»

В начале июля из России был выслан эстонский консул Март Лятте, которого заподозрили в попытке получения закрытой информации, касающейся Арктики. Это не первый шпионский скандал с иностранными дипломатами на территории России за последнее время: задержания консулов из стран бывшего СССР и их высылка постепенно становятся рядовым явлением. Почему иностранные дипломаты с постсоветского пространства все чаще оказываются замешанными в шпионских скандалах, как работает дипломатическая разведка и чем рискуют консулы-шпионы, разбиралась «Лента.ру».

Фото: ТАСС ТАСС

Эстонский консул Март Лятте был задержан в Санкт-Петербурге 6 июля, спустя несколько минут после встречи с россиянином, который передал ему «информацию закрытого характера». Этот момент зафиксировала камера наблюдения, установленная в кабинете Политехнического музея, где находился эстонец. На записи видно, как консул сидит напротив находящегося спиной к объективу российского информатора и слушает, какие именно документы тот готовится ему передать.

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"План реализации государственной политики, план реализации мероприятий, указ президента о политике в арктической зоне. Есть и другие интересные документы", - информатор — эстонскому консулу Марту Лятте (расшифровка записи, распространенной Центром общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России)

Но уже на выходе из музея Лятте скрутили переодетые в штатское оперативники ФСБ и надели на дипломата наручники. Задержание произошло так быстро, что консул даже не успел бросить синюю папку с полученными секретными документами.

"Установлено, что эстонский дипломат несколько раз встречался с указанным россиянином. В ходе встреч проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике", - из сообщения ЦОС ФСБ России

Как отметили в спецслужбе, эстонский дипломат хорошо знал, что полученные им документы являются секретными, а значит, статус Лятте не позволял ему с ними знакомиться и уж тем более передавать своему правительству. Между тем задержание консула ожидаемо обернулось дипломатическим скандалом. В МИД Эстонии заявили, что все обвинения в адрес их сотрудника сфабрикованы и консул был задержан после рабочей встречи. Впрочем, Лятте все равно выслали из России.

Наручники для консула

За три месяца до скандала с эстонским консулом Лятте и тоже в Санкт-Петербурге оперативники ФСБ России задержали украинского консула Александра Сосонюка. Дипломат был задержан в городском кафе в тот момент, когда получал от своего информатора электронное устройство.

"16 апреля в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан с поличным украинский дипломат — консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - из сообщения ЦОС ФСБ России

Как отметили в ФСБ, деятельность Сосонюка была «несовместима со статусом дипломата» и «имела явный враждебный характер» по отношению к России. Реакция украинского МИДа не заставила себя ждать: там не признали факт шпионской деятельности своего консула, а произошедшее назвали провокацией российских спецслужб.

Как выяснилось позже, Сосонюк пытался выкупить закрытую базу данных граждан Украины, получивших в 2014 году российские паспорта. Задание по сбору данных он получил от СБУ. Украинский политический аналитик Владимир Бойко, бывший агент СБУ, рассказал, что консул пытался купить базы данных на популярном в городе рынке гаджетов «Юнона».

Дипломата, в частности, интересовали данные по уголовным делам, ДТП и учету автомобилей. При этом его выдавал сильный западноукраинский говор, но он, судя по поведению, даже не предполагал, что может находиться под наблюдением. Впрочем, как говорит в беседе с «Лентой.ру» генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов, шпионская активность дипломатов из стран бывшего СССР не является неожиданностью для российских спецслужб.

"Они [дипломаты — прим. «Ленты.ру»], говоря по-русски, борзеют. В известной степени разведки и дипломаты этих малых стран лишь декларируют свою самостоятельность, но по факту они внедрены в американскую разведывательную систему и пытаются доказать ей свою полезность", - генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов

«Дипломаты находились в распоряжении военных министров»

Такое явление, как дипломатическая разведка, в мире известно уже давно. Как объясняет вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров, в разные периоды истории дипслужбы всех развитых государств, помимо непосредственного выполнения своих функций, получали задания от министерств обороны и других силовых ведомств своих стран.

"Фактически дипломатические службы находились в распоряжении своих военных министров и военных атташе", - вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров

Всплеск активности иностранных дипломатов в плане шпионажа пришелся на послевоенные годы, когда вчерашние победители нацизма и союзники стали злейшими врагами. Аннабель Бюкар, которая работала клерком в американском посольстве в Москве во второй половине 1940-х годов, а позже попросила политического убежища в СССР, рассказала об изнанке дипломатической работы в своей книге «Правда об американских дипломатах».

"Сотрудники американского посольства искали людей, которые нуждались в получении визы. Их считали самым ценным источником информации", - Аннабель Бюкар

Неудивительно, что западные дипломаты постоянно находились под наблюдением советских спецслужб и периодически попадались на шпионаже.

"Чем сложнее международная обстановка, тем активнее деятельность иностранных разведок. Любое обострение в первую очередь отражается на дипломатической службе и лишь потом — на деятельности спецслужб", - генерал-майор ФСБ России в запасе Александр Михайлов

Шпионские скандалы между Штатами и Советским Союзом проходили так часто, что госсекретарь США Генри Киссинджер и посол СССР в США Анатолий Добрынин даже договорились избегать публикаций о них в прессе. Было решено, что, если дипломат попадается на разведывательной работе, его просто выдворяют из страны.

«Максимум, что грозит, — выдворение»

В 1986 году СССР уличил в шпионаже сразу 30 американских дипломатов: все они, по данным следствия, имели различные связи с советскими гражданами и подозревались в незаконном получении информации.

В ответ администрация президента США Рональда Рейгана объявила о сокращении штата посольства СССР в Вашингтоне и генерального консульства СССР в Сан-Франциско на 50 человек. Еще пятеро советских дипломатов были объявлены персонами нон грата: так американцы сравняли число сотрудников дипломатических представительств.

Это стало крупнейшей взаимной высылкой дипломатов в истории двусторонних отношений Советского Союза и США. Из-за нехватки персонала американцы стали задействовать в разведке дипломатов стран-партнеров. Следствием этой практики стал случай 1988 года, когда из СССР выслали 13 сотрудников посольства Канады в Москве: их тоже уличили в шпионаже.

"Чистый дипломат заниматься разведывательной деятельностью не будет. Шпион же работает под дипломатическим прикрытием, причем с минимальным риском — в СИЗО его не отправят. Максимум, что ему грозит, — выдворение. А на Западе «сгоревшего» дипломата, попавшегося контрразведке, просто перенаправят на работу в другую страну", - генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов

«Мы регулярно задерживали дипломатов»

В 90-е годы, после распада СССР, отношения России с другими странами улучшились, границы открылись. Казалось бы, такое положение дел должно было устранить проблему взаимного недоверия, но этого не произошло: иностранные дипломаты в России по-прежнему попадались на шпионаже.

"Как говорил Аллен Даллес [директор ЦРУ в 1953-1961 годах], существует разведка дружественных стран, но не существует дружественных разведок. В 90-е и нулевые мы разоблачали американских разведчиков, которые действовали нагло и часто попадались. Мы регулярно задерживали дипломатов и на тайниковых операциях, и на передаче материалов", - генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов

В 2013 году российская контрразведка задержала в Москве американца Райана Кристофера Фогла, третьего секретаря политического отдела посольства США в Москве. Он пытался завербовать одного из сотрудников российских спецслужб, занимавшегося антитеррористической деятельностью на Северном Кавказе.

При этом американец проявил себя настоящим дилетантом в шпионском деле. Накануне встречи он позвонил офицеру, которого хотел завербовать, по обычному номеру и предложил встретиться. Тот отказался, но дипломат пообещал ему 100 тысяч евро. На встречу, как в голливудских фильмах, американец явился в светлом парике и темных очках.

Но главное — Фогл принес с собой распечатанное письмо на русском языке, которое собирался передать завербованному, как он думал, агенту. «Дорогой друг, это аванс от того, кто очень впечатлен вашим профессионализмом и кто высоко ценил бы ваше сотрудничество с нами в будущем», — говорилось в послании.

В письме также отмечалось, что в случае согласия на долговременную работу агента ждал миллион долларов и бонусы за особо ценную информацию. Как позже выяснилось, дипломат Фогл работал в посольстве США в Москве с 2011 года и, по-видимому, являлся сотрудником ЦРУ. Его аккредитация истекала через год, а значительных успехов в вербовке у него не наблюдалась, поэтому агент пошел напрямую к своей цели, понадеявшись на алчность сотрудников российских спецслужб и на русский авось.

«Объявление персоной нон грата — это очень плохо»

Шесть лет спустя сотрудники американской дипмиссии вновь оказались в поле зрения российских спецслужб. В 2019 году на железнодорожной станции Северодвинск оперативники задержали сразу трех американских военных атташе и бывших морпехов: Уильяма Кертиса, Джерри Энтони и их спутника по фамилии Данн.

Троица была одета в смесь охотничьего камуфляжа и туристической одежды. В таком виде военные атташе ехали в обычной электричке, которая следовала из села Неноксы, рядом с которым находится ракетный полигон Беломорской военно-морской базы.

Как в то время сообщали СМИ, там якобы произошла некая загадочная авария.

По одной из версий, ее причиной стали испытания новой баллистической ракеты. Конечно, в НАТО хотели проверить эту информацию, для чего требовались пробы воздуха, грунта и воды. Но когда задержанных экс-морпехов прямо попросили объяснить цель их пребывания на территории Архангельской области, они начали путаться в показаниях.

Кертис, Энтони и Данн то говорили, что приехали в район Северодвинска ради северного сияния, то называли целью поездки поход за грибами, что выглядело как минимум странно. Между тем, объясняет Владимир Винокуров, любой дипломат, представляющий МИД своей страны, обязан вести работу по правилам Венской конвенции о дипотношениях от 1961 года.

"Функцией дипломатического представительства и его персонала является выяснять условия в стране пребывания законными средствами и докладывать о них аккредитующему правительству", - вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров

По словам Винокурова, иметь доверительные связи в стране пребывания и получать информацию (кроме закрытой) дипломатам никогда не запрещалось. Но провести в дипломатической работе границу, за которой начинается нарушение закона, зачастую очень сложно: она размыта и фактически отсутствует. А потому каждый дипломат может в любой момент стать персоной нон грата.

"Если дипломата объявили персоной нон грата, это очень плохо скажется на его дальнейшей карьере. Теряются многолетние наработки, такому человеку закрывается путь не только в Россию, но и в те страны, где действия российских контрразведывательных органов и ФСБ признают соответствующими международному праву", - вице-президент Лиги военных дипломатов Владимир Винокуров

Специалисты уверены: в ближайшее время ожидать потепления в отношениях России со странами бывшего СССР не стоит из-за сложной международной обстановки.

Между тем активность дипломатов и сотрудников спецслужб из стран постсоветского пространства, по всей видимости, будет только расти: они имеют в России связи еще с советских времен, хорошо понимают менталитет россиян и слабые стороны государственного устройства. Представители дипведомств и разведок западных стран таких познаний не имеют, а потому работать в России им значительно сложнее.