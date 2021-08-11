В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Украинский генерал уличил Зеленского в непрофессиональном поведении

Lenta.ru
1 час назад

Заместитель секретаря Совбеза страны, бывший замкомандующего Силами спецопераций Сергей Кривонос заявил, что украинский президент Владимир Зеленский и команда руководителей страны допустили ошибку в ходе визита на остров Змеиный. О непрофессиональном поведении лидера страны он сообщил на своей странице в Facebook.

Генерал уличил Зеленского в непрофессиональном поведении
Фото: ReutersReuters

«На войне командир и начальник штаба на одном борту не летают, и в одной машине не ездят. Даже при отсутствии боевых действий на территории страны — это закон», — уличил Зеленского Кривонос, отметив, что в ходе визита президента целый штаб страны летел в одном вертолете якобы «под прицелом российских ракет».

Соответствующий вывод генерал сделал из фотографий, которые были опубликованы на официальном сайте президента Украины. На снимках военные выходят из вертолета следом за президентом.

9 августа Зеленский приехал на остров Змеиный, расположенный в Черном море, и понаблюдал за военными учениями, в которых участвуют объединенные силы ВС страны. В операции участвовали морские пехотинцы, авиация, наводные силы, а также группа специального назначения. По словам Зеленского, эти учения проходят «на очень высоком уровне».

Армия,Владимир Зеленский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители