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США провели новое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

ТАСС
36 минут назад

Соединенные Штаты провели в среду испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III. Об этом сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС США.

В США испытали межконтинентальную баллистическую ракету
Фото: twitter.com/U.S.Department of Defensetwitter.com/U.S.Department of Defense

Запуск был произведен с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Учебная головная часть ракеты преодолела расстояние около 6,75 тыс. км и упала в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане. Как уточнили в командовании, испытание призвано "продемонстрировать готовность ядерных сил США и укрепить уверенность в мощи и эффективности средств ядерного сдерживания страны".

Ракеты шахтного базирования Minuteman III были приняты на вооружение почти 50 лет назад. Ежегодно осуществляется до четырех их пусков. Специалисты Пентагона, Минэнерго и Стратегического командования ВС США используют полученные при этом данные для проверки готовности имеющихся ракет.

Пентагон рассчитывает осуществить замену Minuteman III на новые ракеты, которые находятся в стадии разработки, в 2036 году.

Армия,Минэнерго,Пентагон,Соединенные Штаты,
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