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США заподозрили Россию и Китай в планах продавать оружие Ирану

Lenta.ru
1 час назад

Россия и Китай проявляют интерес к тому, чтобы продавать оружие Ирану и, возможно, разрабатывают соответствующие планы. Такое заявление сделал представитель Министерства обороны США на слушаниях в Сенате. Их трансляция шла на сайте верхней палаты американского парламента.

США заподозрили Россию в планах продавать оружие Ирану
Фото: ReutersReuters

Международные ограничения на продажу оружия, введенные ООН, истекли в 2020 году. Тогда же Вашингтон ввел собственные санкции против стран, которые захотят продать вооружение Исламской республике.

Ранее летом текущего года стало известно, что единственной уступкой президенту США Джо Байдену от нового президента Ирана Ибрагима Раиси может стать возвращение к выполнению условий ядерной сделки.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов пообещали, что Вашингтон продолжит переговоры с Тегераном о возвращении к ядерной сделке от 2015 года и при новом руководстве страны. Сам же Раиси заявил, что не хочет встречаться с Байденом даже в случае снятия всех санкций против Ирана.

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