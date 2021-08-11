Шойгу назвал самую страшную угрозу для России

"Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество", - сказал он, добавив, что этот пагубный для страны процесс происходит последние десятилетия.