Шойгу назвал самую страшную угрозу для России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" назвал главную внутреннюю угрозу для любого государства, сообщает ТАСС.
"Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество", - сказал он, добавив, что этот пагубный для страны процесс происходит последние десятилетия.
Ранее Шойгу в ходе встречи с коллективом предприятия "Красмаш" рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе. По его словам, в Риге, Таллине и Варшаве созданы центры стратегии пропаганд - в них создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране.
1 июня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности, который запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также для побуждения к противозаконным действиям. Согласно авторам законопроекта, он призван оградить граждан от антироссийской пропаганды.