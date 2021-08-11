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Шойгу назвал разложение общества страшнейшей внутренней угрозой

Газета.Ruиещё 9
44 минуты назад

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе своего выступления на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" назвал главную внутреннюю угрозу для любого государства, сообщает ТАСС.

Шойгу назвал самую страшную угрозу для России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Есть более страшная часть, она в последнее время, в десятилетия, приобретает или приобрела уже основную опасность для любой страны. Это внутренние угрозы. Все это связано с тем, что постепенно разлагается общество", - сказал он, добавив, что этот пагубный для страны процесс происходит последние десятилетия.

Ранее Шойгу в ходе встречи с коллективом предприятия "Красмаш" рассказал о центрах антироссийской пропаганды в Европе. По его словам, в Риге, Таллине и Варшаве созданы центры стратегии пропаганд - в них создается информационное оружие, которое внедряется и распространяется по нашей стране.

1 июня в России вступил в силу закон о просветительской деятельности, который запрещает использование просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, а также для побуждения к противозаконным действиям. Согласно авторам законопроекта, он призван оградить граждан от антироссийской пропаганды.

Армия,Войска,Сергей Шойгу,ИТАР-ТАСС,Россия,
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