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В Великобритании после Brexit начался дефицит питьевой воды

Lenta.ru
49 минут назад

В Великобритании после Brexit начался дефицит питьевой воды
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В некоторых супермаркетах Великобритании начался дефицит питьевой воды из-за перебоев с поставками. Об этом сообщает РИА Новости. Видео из британских продуктовых магазинов опубликовали в Telegram-канале агентства.

На кадры записи попали полупустые полки в супермаркете, где ранее стояли бутылки с водой. Отмечается, что она преимущественно доставлялась из стран Евросоюза, а британские запасы начали иссякать. После Brexit в стране обострилась нехватка водителей грузовиков: некоторые уехали на родину, другие еще не успели сдать на права. Из-за этого процессы поставок товаров в продуктовые магазины существенно замедлились.

8 августа британское правительство сообщало, что намерено обратиться за помощью к вооруженным силам из-за нехватки еды. Учитывая текущую ситуацию, власти Великобритании попросят армию прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза провианта и медикаментов в магазины.

Конфликт из-за поставок продуктов продолжается не первый месяц. В июне ЕС и Британия обменялись угрозами, связанными с ввозом продуктов в Северную Ирландию. Изначально протокол потребовался для того, чтобы избежать появления границы с Республикой Ирландия, независимым государством, которое останется в составе Евросоюза.

Армия,ЕС,Соединенное Королевство,
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