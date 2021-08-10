В Великобритании после Brexit начался дефицит питьевой воды

В некоторых супермаркетах Великобритании начался дефицит питьевой воды из-за перебоев с поставками. Об этом сообщает РИА Новости. Видео из британских продуктовых магазинов опубликовали в Telegram-канале агентства.

На кадры записи попали полупустые полки в супермаркете, где ранее стояли бутылки с водой. Отмечается, что она преимущественно доставлялась из стран Евросоюза, а британские запасы начали иссякать. После Brexit в стране обострилась нехватка водителей грузовиков: некоторые уехали на родину, другие еще не успели сдать на права. Из-за этого процессы поставок товаров в продуктовые магазины существенно замедлились.

8 августа британское правительство сообщало, что намерено обратиться за помощью к вооруженным силам из-за нехватки еды. Учитывая текущую ситуацию, власти Великобритании попросят армию прислать около двух тысяч водителей из Королевского логистического корпуса для развоза провианта и медикаментов в магазины.