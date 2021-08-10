11 командиров украинских силовиков объявили в розыск

«В ходе проведения предварительного следствия 11 командирам бригад ВСУ и их заместителям заочно предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 «Применение запрещенных средств и методов ведения войны», статьей 440 «Геноцид» Уголовного кодекса ЛНР. Данные лица объявлены в розыск», – передает ее слова РИА «Новости».

Семенова уточнила, что суд ЛНР заочно арестовал упомянутых украинских силовиков. Всего ведомства задокументировала около 1,3 тыс. обстрелов территорий республики со стороны ВС Украины.

До этого военнослужащие ЛНР перехватили летевший на Луганск украинский беспилотный летательный аппарат с самодельным взрывным устройством. В тот же день в Донбасс прибыли иностранные саперы для помощи ВСУ.