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Шойгу заявил о возросшем в три раза доверии россиян к армии

Деловая газета "Взгляд"иещё 2
43 минуты назад

Уровень доверия россиян к Вооруженным силам России возрос почти в три раза за прошедшие 12 лет, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Шойгу: доверие к армии выросло в три раза
Фото: ТАССТАСС

Шойгу заявил на молодежном форуме «Территория смыслов», что «по социологии двенадцатилетней давности, доверие к Вооруженным силам в нашей стране было 27-29%», на данный момент это от 79 до 86%, то есть армия стала «самым доверяемым институтом в нашей стране», передает РИА «Новости».

На втором месте среди таких институтов, по его словам, православная церковь.

«Мы сегодня имеем фактически войска постоянной готовности», – добавил министр.

Он также сообщил, что к концу 2021 года доля современного оружия в войсках составит 71,9%.

Напомним, результаты опроса ВЦИОМ в ноябре 2020 года показали, что россияне больше всего поддерживают деятельность российской армии, Русской православной церкви и правоохранительных органов.

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