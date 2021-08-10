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Новая подлодка "Казань" способна нести гиперзвуковые ракеты "Циркон"

ТАССиещё 1
1 час назад

Новая российская многоцелевая атомная подлодка "Казань" проекта 885М "Ясень-М", принятая в состав ВМФ в мае, способна нести гиперзвуковые ракеты "Циркон" для ударов по наземным и морским целям. Об этом сообщил командир 11-й дивизии подводных лодок Северного флота контр-адмирал Александр Заренков в ходе единого дня приемки военной продукции.

Новая подлодка "Казань" способна нести ракеты "Циркон"
Фото: ТАССТАСС

Контр-адмирал напомнил, что "Казань" - второй корабль серии "Ясень" и головной крейсер, построенный по модернизированному проекту "Ясень-М".

"Особенностью проекта является наличие универсальных пусковых установок, позволяющих размещать противокорабельные ракеты "Оникс", гиперзвуковые ракеты "Циркон" или крылатые ракеты "Калибр", что обеспечивает возможность нанесения многочисленных ударов как по надводным, так и по наземным объектам противника", - доложил Заренков министру обороны РФ Сергею Шойгу.

Командир дивизии отметил, что корабль "отличается от предшественников большей скрытностью, улучшенными системами маневрирования, усовершенствованными средствами связи и гидроакустики, улучшены условия обитаемости".

Заренков добавил, что по стратегии развития ВМФ подводные лодки проекта "Ясень-М" призваны стать основой ударных подводных сил в отечественном флоте.

Армия,Сергей Шойгу,
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